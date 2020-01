O Leeds United perdeu neste sábado na deslocação ao reduto do Queens Park Rangers (1-0), na 28.ª jornada do Championship, e falhou o assalto à liderança no segundo escalão do futebol inglês.

A equipa de Hélder Costa, que foi titular a tempo inteiro, partiu para esta jornada a um ponto do West Bromwich Albion. O primeiro classificado joga apenas na segunda-feira e tem agora a oportunidade de aumentar a vantagem na frente.

Não foi, aliás, uma tarde feliz para os jogadores portugueses que disputam o Championship: Pelé (titular), Leonardo Lopes (titular) e Elliot Simões (entrou ao minuto 88) não conseguiram impedir os desaires de Reading, Hull City e Barnsley, respetivamente.