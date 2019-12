Manuel Pellegrini deixou o comando técnico do West Ham, anunciou o clube londrino em comunicado.

A demissão do técnico chileno de 66 anos vem na sequência da derrota caseira desta tarde frente ao Leicester City, por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da Premier League.

«Uma mudança é necessária para colocar a equipa de novo nos eixos e em linha com as nossas ambições para esta temporada. Sentimos a necessidade de agir agora, de modo a proporcionar ao novo treinador tempo útil para atingir esses objetivos», pode ler-se numa mensagem do co-proprietário David Sullivan publicada no site do clube, onde se agradece a postura de Pellegrini, que durante os últimos 18 meses orientou os Hammers.

O West Ham é neste momento 17.º classificado da Premier League com 19 pontos, um ponto acima da zona de despromoção.