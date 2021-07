O Primeiro Ministro inglês, Boris Johnson, anunciou o fim da limitação no número de espectadores nos recintos desportivos de Inglaterra.

Em conjunto com os médicos Chris Whitty e Patrick Vallance, Boris Johnson decidiu permitir a máxima lotação no estádios a partir da próxima época desportiva, que tem os primeiros encontros oficiais no mês de agosto.

Os adeptos vão poder assistir aos jogos ao vivo caso os testes exigidos sejam cumpridos e ainda poderão ficar de pé, gritar pela sua equipa ou cantar sem desrespeitar qualquer regra de segurança sanitária.

O distanciamento social e o uso de máscara são outras medidas que têm os dias contados em Inglaterra.