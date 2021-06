Mason Mount e Ben Chilwell estão de volta às opções de Southgate depois de terem estado em isolamento.



Os dois jogadores do Chelsea estiveram à conversa com Billy Gilmour após o Inglaterra-Escócia que viria a testar positivo à Covid-19 no dia seguinte. Por precaução, a federação inglesa isolou o médio e o lateral.



Uma semana após o isolamento, Mount e Chilwell estão disponíveis e podem defrontar a Alemanha, esta terça-feira às 17h00.