O Sunderland estabeleceu uma parceria com o Colónia, equipa alemã que regressa à competição no próximo fim de semana. Numa nota publicada no site oficial, o clube inglês está a encorajar os adeptos a apoiarem o clube da Bundesliga que, tal como os Black Cats, tem o vermelho e o branco nas cores.

O Colónia defronta o Mainz no domingo (27) e nos próximos dias o Sunderland compromete-se a fazer chegar aos apoiantes toda a informação necessária para aumentar o sentimento pelo «irmão» da Alemanha e, assim, matarem saudades das emoções do futebol ao fim de praticamente dois meses sem verem a bola a rolar em direto.

A corrente de apoio nas redes sociais é #redwhiteandköln.