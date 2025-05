A continuidade de Salah no Liverpool foi um dos temas quentes da temporada e tudo acabou por se dissipar quando o egípcio assinou um novo contrato com os «reds», mas a verdade é que esteve muito perto de rumar à Arábia Saudita e juntar-se a nomes como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou Sadio Mané.

Em declarações ao canal egípcio «On Sport», o avançado admitiu que a possibilidade de se mudar para o Médio Oriente foi «séria», mas a forte ligação ao Liverpool e aos adeptos fez com que acabasse por permanecer no clube.

«Existiu uma boa oportunidade de rumar à Arábia Saudita e acredito que se não tivesse renovado com o Liverpool teria ido para lá. A minha relação com os sauditas é boa e as negociações que existiram foram sérias», começou por referir.

«Barcelona e Real Madrid? Não existiu nada. Os adeptos do Liverpool foram muito importantes para o processo de renovação, colocaram pressão no treinador porque já estou no clube há sete anos. Desde o primeiro dia que soube me queriam aqui», acrescentou.