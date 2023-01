Dificilmente alguém teve uma receção mais entusiasmada do que Alex Mac Allister, no regresso ao clube, após a conquista do título de campeão do Mundo, no Qatar.

O médio argentino foi recebido por todo o plantel do Brighton e até teve direito a voltar a erguer o troféu de campeão do Mundo perante os companheiros.

O momento foi partilhado pelo clube inglês que deixou claro o orgulho por ter no plantel um jogador campeão do Mundo.