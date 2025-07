Parece uma situação para os apanhados, mas não é. A verdade é que Christian Mosquera foi revelado como o mais recente reforço do Arsenal... por engano.

A origem deste episódio esteve na divulgação de fotografias de Noni Madueke, avançado do Chelsea que se mudou para os «gunners», sendo que pelo meio apareceu uma imagem do jovem central do Valência. Este lapso chegou rapidamente às redes sociais, pelo que falta agora apenas a confirmação do negócio entre os dois clubes.