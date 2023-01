O Arsenal veio esta quarta-feira a público condenar «dois incidentes perturbadores» a envolver antissemitismo no dérbi com o Tottenham, no fim de semana.

Os gunners informam que tiveram conhecimento de que um adepto proferiu declarações antissemitas nas bancadas, durante o jogo. Além disso, houve também um incidente do mesmo género num bar nas imediações do estádio do Tottenham.

«Reconhecemos o impacto que este comportamento tem sobre os muitos adeptos judeus, e outros, e condenamos o uso de linguagem dessa natureza, que não tem lugar no desporto ou na sociedade», lê-se, na nota.

O Arsenal promete banir por «muito tempo» os autores deste tipo de cânticos, além de os entregar à polícia, e pede aos adeptos que testemunhem sempre que se aperceberem de incidentes deste tipo.