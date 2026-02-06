Mikel Merino, médio de 29 anos, será baixa por vários meses para o Arsenal, confirmou o técnico do «gunners». Em conferência de imprensa de antevisão com jogo com o Sunderland, deste sábado (15h00), Arteta atualizou o boletim clínico, partilhando a adição de uma baixa de peso.

«Martin está a melhorar e é uma questão de dias até regressar. Jurrien Timber está bem e estará pronto para o fim de semana. A coxa do Bukayo Saka também está muito melhor e esperamos que esteja disponível muito em breve. Infelizmente, Mikel Merino estará ausente por vários meses devido a lesão. Temos de o apoiar, porque ele dá algo diferente à equipa. Estamos felizes com o regresso de Kai Havertz. Ele também traz algo diferente e é muito impressionante mostrar este nível tão rapidamente após a sua lesão», afirmou.

Merino, recorde-se, é um médio espanhol que se juntou ao Arsenal na temporada passada. Porém, apesar de não ser a posição natural, o jogador atua muitas vezes como avançado, ocupando o lugar que tem sido preenchido pelo ex-Sporting Gyökeres.

Na presente temporada, o internacional espanhol leva seis golos e três assistências em 33 jogos. Será, portanto, mais uma baixa importante para a formação londrina, que procura vencer a Premier League passados mais de 20 anos.

Atualmente, o Arsenal é líder com 53 pontos. Tem, ainda, uma vantagem de seis pontos para o segundo classificado, Manchester City, que visita o Liverpool este domingo (16h30).