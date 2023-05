O sonho foi bonito, mas pode não ter deixado de ser isso mesmo: um sonho.

O Arsenal liderou a Premier League durante grande parte da época, fez muitos adeptos acreditarem na conquista do título que lhes foge há duas décadas, mas a ponta final da época transformou-se numa desilusão.

E neste domingo, a equipa de Mikel Arteta pode ter entregado o título ao Manchester City.

A jogar em casa, os gunners perderam em casa por 3-0 com o Brighton, e deixaram a equipa de Pep Guardiola a uma vitória do título, com três jogos por disputar.

Com Fábio Vieira no banco durante os 90 minutos, Enciso deu vantagem ao Brighton aos 51m.

O Arsenal reagiu, criou algumas oportunidades, mas nos últimos minutos o balde de água fria tornou-se gelado para o Arsenal.

Aos 86m, Undav apontou o segundo golo e fez com que muitos adeptos começassem a abandonar as bancadas. O que perderam esses adeptos foi o descalabro total, com Estupinãn a fazer o 3-0 que soltou a festa de De Zerbi e dos seus jogadores, e deixou clara a desilusão total nos atletas e nos adeptos do Arsenal.

Este resultado deixa os gunners a quatro pontos do Man. City, que tem menos um jogo disputado. Já o Brighton subiu a um incrível sexto lugar da Premier League, que dá acesso à Liga Europa.