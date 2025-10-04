O Arsenal venceu o West Ham, de Nuno Espírito Santo, por 2-0 e assumiu a liderança provisória, em jogo da oitava jornada da Liga Inglesa, disputado este sábado. Já está o Tottenham, com João Palhinha a titular, regressou às vitórias frente ao Leeds.

Começando por Londres, no segundo jogo de Nuno Espírito Santo à frente de West Ham, o Arsenal venceu com golos de Declan Rice, aos 38 minutos, e de Bukayo Saka, de grande penalidade, aos 67.

O ex-sportinguista Gyökeres foi novamente titular na formação do Arsenal, mas mais uma vez não foi feliz: não marcou, rematou apenas duas vezes (um delas enquadrada com a bola), falhou duas boas oportunidades e falhou quatro dos nove passes tentados.

Já Nuno Espírito Santo apostou novamente em Mateus Fernandes, que jogou os noventa minutos e não falhou um único passe: 34 certos em 34 tentativas, dois dos quais passes longos e quatro dos quais no último terço do relvado.

Os gunners, no entanto, venceram e com esta vitória assumiram a liderança provisória da Premier League, à espera do desfecho do encontro entre Liverpool e Chelsea.

Já o West Ham continua em penúltimo lugar.

Totttenham continua a subir

No encontro entre o Leeds e o Tottenham, a equipa de João Palhinha (jogou os 90 minutos e viu um amarelo aos 41) venceu por 2-1. Começou a ganhar com um golo de Mathys Tel, aos 23 minutos, mas não foi suficiente para garantir vantagem ao intervalo.

O Leeds reagiu ao golo sofrido com Noah Okafor a igualar o marcador aos 34 minutos.

Na segunda parte, Mohammed Kudus assegurou a vitória do Tottenham com um golo decisivo aos 57 minutos. Com este triunfo, os Spurs subiram ao terceiro lugar a Liga Inglesa.

O Manchester United também entrou em campo neste sábado e garantiu três pontos ao bater o Sunderland por 2-0.