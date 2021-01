Mikel Arteta teceu rasgados elogios a Cédric Soares, que se estreou a titular nesta temporada no último jogo frente ao Newcastle.

«No início, ele teve várias lesões e levou algum tempo a adaptar-se e a ganhar a sua oportunidade», começou por afirmar o técnico do Arsenal, salientando: «A melhor coisa sobre o Cédric é a forma como ele encara a sua profissão. A forma como treina, como se prepara... Portanto, de cada vez que é chamado, ele está pronto a competir».

Arteta salientou ainda: «Quero compensar este tipo de comportamento de jogadores como o Cédric.»

«Falei com ele e disse-lhe que teria de estar em forma. Ele recuperou de uma lesão no joelho, depois teve um problema no nariz, depois nova lesão no joelho e agora finalmente está em forma e a competir. Por isso, teve agora a sua oportunidade», concluiu o treinador dos Gunners.