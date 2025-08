Viktor Gyökeres estreou-se a titular, esta quarta-feira, pelo Arsenal e mereceu rasgados elogios de Mikel Arteta, após a derrota diante do Villarreal, em mais um particular de pré-temporada dos «gunners».

O técnico não tem dúvidas de que o internacional sueco estará mentalmente a «100 por cento» para o arranque oficial da temporada e admitiu que apesar do pouco tempo no clube, já se conseguiu conectar com os companheiros de equipa.

«Acho que, mentalmente, estará a 100 por cento ou mais. Está determinado e confiante que pode entregar muito à equipa de momento, não tenho dúvidas. Foi importante para ele ser titular e conectar-se com o resto da equipa. Está connosco há mais ou menos uma semana, mas já deu para ver muitos pontos específicos no seu jogo», afirmou.

«No geral, muitos jogadores ainda não tiveram tanto tempo para jogar, por isso queremos que todos estejam preparados para o jogo do próximo sábado, diante do Ath. Bilbao», acrescentou.