Viktor Gyökeres não é opção para Mikel Arteta desde o passado 1 de novembro, quando saiu lesionado do jogo entre o Arsenal e o Burnley, a contar para a décima jornada da Liga Inglesa... mas as boas notícias parecem estar a chegar.

Isto porque o técnico espanhol falou aos jornalistas, na antevisão ao dérbi de Londres diante do Chelsea, e confessou que tanto o avançado sueco como Kai Havertz estão perto de regressar e em cima da mesa poderá estar a possibilidade de voltarem ainda antes do jogo deste domingo.

«Temos mais um dia antes do dérbi, vamos ver o que acontece. Tanto ele como o Havertz estão cada vez mais perto (de regressar). Estamos confiantes para ambos, por isso vamos ver», referiu.