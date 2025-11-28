Inglaterra
Arteta e o regresso de Gyökeres: «Está cada vez mais perto, estamos confiantes»
Técnico do Arsenal aborda lesão do sueco e antevê dérbi de Londres diante do Chelsea, deste domingo
DIM
DIM
Viktor Gyökeres não é opção para Mikel Arteta desde o passado 1 de novembro, quando saiu lesionado do jogo entre o Arsenal e o Burnley, a contar para a décima jornada da Liga Inglesa... mas as boas notícias parecem estar a chegar.
Isto porque o técnico espanhol falou aos jornalistas, na antevisão ao dérbi de Londres diante do Chelsea, e confessou que tanto o avançado sueco como Kai Havertz estão perto de regressar e em cima da mesa poderá estar a possibilidade de voltarem ainda antes do jogo deste domingo.
«Temos mais um dia antes do dérbi, vamos ver o que acontece. Tanto ele como o Havertz estão cada vez mais perto (de regressar). Estamos confiantes para ambos, por isso vamos ver», referiu.
