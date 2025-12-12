Mikel Arteta mostra-se confiante quanto ao rendimento de Viktor Gyökeres e garante que são os golos que vão fazer com que o avançado sueco «desbloqueie» a sua melhor versão.

Na antevisão ao duelo com o Wolverhampton, o técnico dos gunners recorda o início de percurso bastante atribulado para Gyökeres, que veio de uma outra realidade e sobretudo pela falta de pré-temporada. Arteta confessa que o jogador está habituado a marcar e que o antídoto é esse mesmo, «converter as ocasiões que tem tido».

«Provavelmente são os golos que o vão fazer desbloquear. Está tão habituado a marcar que acho que ele precisa disso para ele mesmo, para a sua confiança. No fim, as prestações dele são julgadas com base nos golos também. Acho que ele está num bom lugar, fisicamente está bem e agora só tem de começar a converter as ocasiões que tem tido», afirma.

«Temos de colocar o jogador na melhor condição possível para explodir e atingir o seu potencial. Depois, há certas coisas que dependem do papel de cada um, da forma de jogar e sinto que tem de ser uma combinação de ambas. Para mim, o mais importante são as combinações com os colegas de equipa, as interações, e sinto que ele estava bem até se lesionar. Precisou de um pouco mais no início porque jogava numa liga diferente e não tinha tido pré-época», acrescenta o técnico.

Viktor Gyökeres leva seis golos em 18 jogos pela equipa principal do Arsenal, sendo que foi titular em apenas dois dos últimos cinco jogos dos londrinos para todas as competições.

