Viktor Gyökeres abriu o marcador frente ao Burnley (2-0), mas acabou substituído ao intervalo devido a lesão. Após o jogo, Mikel Arteta, treinador do Arsenal, atualizou o estado clínico do avançado sueco.

«A primeira parte foi das melhores que já fez connosco. No geral, a exibição foi excepcional. Tivemos que tirá-lo de campo porque estava a sentir um pequeno incómodo. Sentiu algo muscular e agora precisamos de esperar para saber a gravidade da situação», disse em declarações à Sky Sports.

Questionado sobre o que mais gostou na exibição do ex-Sporting, o técnico de 43 anos não foi de meias palavras: «Tudo».

«A pressão alta, o posicionamento e os toques na bola. A ameaça nas costas da defesa, a maneira como ele articula o jogo e a forma como ele conduz essas situações para momentos de transição. Acho que estava num momento muito bom. É uma pena que tenha sentido algo», acrescentou.

Contratado ao Sporting no mercado de verão, Gyökeres leva seis golos em 14 jogos pelo Arsenal.