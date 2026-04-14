Mikel Arteta fala numa derrota «desapontante» contra o Bournemouth e garante que não tem medo das semanas que se avizinham, a começar pelo duelo com o Sporting. O técnico volta a elogiar a equipa de Rui Borges e destaca a capacidade de «ferir» do adversário desta quarta-feira (20h), em Londres:

Análise à segunda mão diante do Sporting

«Na primeira mão percebemos a qualidade que têm e as diferentes formas que te conseguem ferir. É uma excelente equipa. Mostraram isso na primeira mão, não fomos surpreendidos quanto a isso e sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Gostam de adotar um estilo de jogo dominante, com posse de bola e vamos ter fazer o que for necessário para vencer o encontro.»

Derrota com o Bournemouth e momento da equipa...

«Derrota foi desapontante, especialmente quando perdes em casa. Tivemos oportunidade de manter a diferença para o Man. City e estamos a tentar atingir algo difícil e desafiante. É suposto ser assim. Nesta competição, o que estamos a fazer nunca foi feito na história do Arsenal. É a primeira vez que estamos três anos consecutivos nos "quartos" da Champions, para outros clubes é algo normal. Temos a oportunidade para chegar às "meias" e estamos numa excelente posição na Liga Inglesa. É difícil e é por isso que o queremos fazer.»

Semana importante em duas competições?

«Sem medo, puro fogo. É isso que quero ver nos jogadores e em toda a gente. Estamos em abril e temos uma grande oportunidade à nossa frente. Gosto de ver que não existe satisfação por estarmos onde estamos. É um dado adquirido por toda a gente que vamos estar na Champions para o ano e a lutar por títulos em abril. Medo tive no início, agora estou apenas convicto de que o vamos fazer.»

Novidades para a receção ao Sporting?

«Temos de esperar até amanhã para ver quem está disponível. O Declan Rice não esteve no treino, talvez o Saka ou o Timber possam estar disponíveis. Sabemos o quão importante são todos os jogadores para esta fase decisiva da época.»