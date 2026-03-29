Martín Zubimendi foi dispensado da Espanha devido a queixas no joelho direito, anunciou a federação espanhola.

O médio, atualmente ao serviço do Arsenal, apresentou desconforto físico durante o estágio e, por precaução, acabou por ser retirado da convocatória, de forma a evitar qualquer agravamento da lesão.

A decisão foi tomada em articulação com a equipa médica, com o objetivo de «não correr riscos e preservar a saúde do jogador», tornando-se na 12.ª ausência dos gunners depois da dispensa de Piero Hincapié também anunciado neste domingo.

Zubimendi regressa assim ao clube londrino, onde será reavaliado, ficando fora dos compromisso com o Egito, na próxima terça-feira.

No sábado, os também futebolistas do Arsenal, Bukayo Saka e Declan Rice, foram dispensados da seleção de Inglaterra para «avaliação médica», juntando-se a Noni Madueke, colega de clube e seleção, que saiu com queixas do empate ante o Uruguai na sexta-feira. Foram três dos oito atletas dispensados no elenco inglês.

Eberechi Eze, William Saliba, Gabriel, Leandro Trossard e Jurrien Timber também já tinham sido dispensados das respetivas seleções antes do arranque desta janela internacional, todos por questões físicas.

A juntar a estes nomes, Mikel Merino e Martin Odegaard continuam a recuperar das respetivas lesões no clube.

O Arsenal defronta o Sporting nos quartos de final da Liga dos Campeões, com o jogo da primeira mão marcado para o próximo dia 7 de abril, em Alvalade.