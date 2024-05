O Arsenal lançou, esta segunda-feira, o equipamento principal para a próxima época 2024/25, com a particularidade de voltar a ter apenas o símbolo do canhão na frente, a primeira vez desde 1989/90.

«A estreia do nosso novo equipamento doméstico é acompanhada pelo nosso filme, explorando a paixão que é invocada pelo icónico canhão do Arsenal. O filme de lançamento apresenta os nossos jogadores em marcos importantes do Emirates Stadium, desde o eléctrico North Bank até ao balneário da casa, explorando o que o famoso símbolo significa tanto para os nossos jogadores como para os adeptos», escreveu o clube no site oficial.

Em parceria com a Adidas, o equipamento vai ser utilizado tanto pela equipa principal masculina, como pela feminina.