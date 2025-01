Está confirmado o pior cenário para Gabriel Jesus, que sofreu uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não vai jogar mais esta temporada.

Em comunicado, os «gunners» confirmaram a lesão sofrida pelo internacional brasileiro, que foi substituído aos 40 minutos frente ao Manchester United. Na antevisão ao jogo com o Tottenham, Arteta já tinha falado sobre uma possível dor de cabeça e a mesma acabou por ser confirmada.

«Gabriel Jesus vai ser submetido a uma cirurgia nos próximos dias e começa o programa de recuperação e reabilitação em breve. Todos no clube estão totalmente focados em apoiar o Gabriel e garantir que regressa à melhor forma física o mais rápido possível», pode ler-se.

