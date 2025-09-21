Gyökekes em branco (mais uma vez) e exibição fica marcada por «zeros»
Avançado do Arsenal não fez qualquer remate, não teve nenhum drible bem sucedido e perdeu 13 vezes a posse da bola, diante do Man. City
Avançado do Arsenal não fez qualquer remate, não teve nenhum drible bem sucedido e perdeu 13 vezes a posse da bola, diante do Man. City
Viktor Gyökeres teve mais uma tarde para esquecer ao serviço do Arsenal, desta feita na receção ao Manchester City, que terminou com um empate a um golo entre as duas equipas.
O avançado sueco cumpriu a totalidade dos minutos e as estatísticas apresentadas com a ajuda do Sofascore mostram a pouca (ou nenhuma) influência que teve no encontro. Desde logo é importante salientar que Gyökeres tem apenas um golo nos últimos quatro jogos dos «gunners» e voltou a ficar em branco no encontro deste domingo.
São muitos os zeros que marcaram a exibição do ex-Sporting, com destaque para o número de remates (enquadrados ou não com a baliza), os dribles bem sucedidos e os cruzamentos. Além disso, Gyökeres perdeu a posse da bola em 13 ocasiões e ganhou apenas dois dos sete duelos que disputou durante o jogo (no solo e aéreos).
Quase sempre tapado pelos centrais do Manchester City, o sueco teve quase sempre de receber a bola de costas para a baliza e mesmo assim foram poucas as vezes que tocou no esférico, ao todo 24. Acertou oito dos 13 passes que executou e recolheu a pontuação mais baixa de todo o encontro, face aos restantes intervenientes, com 5.9 de média.
Veja aqui as estatísticas de Gyökeres frente ao Man. City: