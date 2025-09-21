Viktor Gyökeres teve mais uma tarde para esquecer ao serviço do Arsenal, desta feita na receção ao Manchester City, que terminou com um empate a um golo entre as duas equipas.

O avançado sueco cumpriu a totalidade dos minutos e as estatísticas apresentadas com a ajuda do Sofascore mostram a pouca (ou nenhuma) influência que teve no encontro. Desde logo é importante salientar que Gyökeres tem apenas um golo nos últimos quatro jogos dos «gunners» e voltou a ficar em branco no encontro deste domingo.

São muitos os zeros que marcaram a exibição do ex-Sporting, com destaque para o número de remates (enquadrados ou não com a baliza), os dribles bem sucedidos e os cruzamentos. Além disso, Gyökeres perdeu a posse da bola em 13 ocasiões e ganhou apenas dois dos sete duelos que disputou durante o jogo (no solo e aéreos).

Quase sempre tapado pelos centrais do Manchester City, o sueco teve quase sempre de receber a bola de costas para a baliza e mesmo assim foram poucas as vezes que tocou no esférico, ao todo 24. Acertou oito dos 13 passes que executou e recolheu a pontuação mais baixa de todo o encontro, face aos restantes intervenientes, com 5.9 de média.

Veja aqui as estatísticas de Gyökeres frente ao Man. City: