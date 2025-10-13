Com um início de época abaixo das expectativas, Viktor Gyökeres não deixa, ainda assim, de conquistar elogios dentro do balneário do Arsenal.

Em entrevista ao jornal AS, o central espanhol Cristhian Mosquera, colega de equipa no Arsenal, foi questionado sobre como é treinar com Gyökeres. A resposta revelou uma grande admiração pelo ex-Sporting.

«O Gyökeres é uma besta, um animal. Treinar com ele ajuda os defesas a melhorar. No Valência havia grandes jogadores, mas treinar com este tipo de futebolistas de nível tão alto é um grande salto para mim», afirmou o defesa.

Mosquera, que também chegou a Londres neste verão, aproveitou o momento para destacar a qualidade do clube inglês ao mencionar que dentro da equipa «há um grupo incrível de jogadores», antes de falar diretamente no nome de Gyökeres.

O avançado sueco reforçou o Arsenal neste mercado de verão, num negócio avaliado em cerca de 65,7 milhões de euros. Depois de uma época extraordinária ao serviço do Sporting, na qual marcou 54 golos em 52 jogos, esperava-se que mantivesse o mesmo nível de eficácia em Londres. Contudo, o início da temporada não tem correspondido às expectativas, e o jogador tem sido alvo de críticas constantes.

Recorde-se que o Gyökeres em dez jogos soma apenas três golos, levando um jejum de seis jogos. Apesar do mau momento do sueco, o Arsenal lidera isolado o campeonato inglês, com 16 pontos.