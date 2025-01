Esta quarta-feira, no primeiro dia do ano, o Arsenal visitou e venceu o Brentford, por 3-1, na 19.ª jornada da Premier League.

O começo dos gunners foi atribulado e sofreram um golo logo aos 13 minutos. Mbeumo brilhou, aproveitou assistência de Damsgaard e abriu o marcador.

No entanto, o Arsenal reagiu e foi para o intervalo com um empate no marcador. Gabriel Jesus aproveitou uma recarga e colocou a bola no fundo das redes.

Na segunda parte, a equipa de Arteta entrou com força e aos 53 minutos já vencia por 3-1. Na sequência de um canto, Merino fez o segundo, e posteriormente Gabriel Martinelli rematou com força para o terceiro.

Destaque para a ausência do português Fábio Carvalho, que nem no banco de suplentes do Brentford esteve.

Com este resultado, o Chelsea está em segundo, com 39 pontos, menos seis que o líder Liverpool. O Nottingham de NES foi ultrapassado e desce para terceiro. O Brentford está em 12.º, com 24.