Este domingo, numa tarde com vários jogos da Premier League e muita emoção, o Arsenal empatou a uma bola na visita ao terreno do Fulham de Marco Silva.

Num dérbi londrino escaldante, a equipa orientada pelo técnico luso começou melhor e aos 11 minutos já vencia. O ex-Benfica Raúl Jiménez isolou-se na frente, após assistência de Kenny Tete, e rematou rasteiro para o fundo das redes. Raya ainda se esticou, mas não conseguiu evitar.

À procura do empate, o Arsenal conseguiu marcar apenas na segunda parte, aos 52 minutos, através de um pontapé de canto. Havertz cabeceou primeiro e Saliba sozinho só teve de encostar.

Os Gunners ainda festejaram o golo da vitória, aos 89 minutos, autoria de Saka, mas o árbitro ouviu o VAR e anulou por fora de jogo.

Com este resultado, o Arsenal sobe ao segundo lugar, com 29 pontos, à condição e à espera do jogo do Chelsea. O Fulham está em 10.º, com 23.

Evanilson é substituído e Bournemouth dá a volta

O recém-promovido Ipswich teve a oportunidade de somar pontos na receção ao Bournemouth, mas acabou por escorregar nos descontos e somou mais uma derrota no campeonato (2-1).

Conor Chaplin marcou o primeiro golo da partida, aos 21 minutos, com Burgess a assistir.

O ex-FC Porto Evanilson foi titular e saiu aos 75 minutos. Enes Unal apontou o golo do empate, aos 88 minutos, e Dango Ouattara garantiu os três pontos já em tempo de compensação, aos 90+5.

Relativamente à tabela, o Ipswich mantém-se em 18.º, com 9 pontos. O Bournemouth sobe ao 8.º lugar, com 24.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUE

Leicester resgata um ponto em cinco minutos

Depois de dois jogos sem vencer, o Brighton voltou a vacilar e empatou em casa do Leicester, por 2-2.

Tariq Lamptey (37m) e Yankuba Minteh (79m) marcaram para o Brighton.

Quando parecia tudo encaminhado, Jamie Vardy apareceu e reduziu para a equipa da casa, aos 86 minutos. De seguida, Bobby De Cordova-Reid, que assistiu para o primeiro golo, empatou e garantiu um ponto para os Foxes.

Com este resultado, o Brighton está em sétimo lugar, com 24 pontos. O Leicester está em 16.º, com 14.