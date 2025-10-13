Inglaterra
Odegaard de fora até meados de novembro com lesão no joelho
Internacional norueguês deve apenas regressar aos relvados após a próxima paragem das Seleções
Más notícias para Mikel Arteta e Viktor Gyökeres. Martin Odegaard deve ficar de fora até meados de novembro, devido a uma lesão sofrida no joelho, a 4 de outubro, frente ao West Ham.
De acordo com informação avançada pela BBC, o internacional norueguês sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho e o regresso à competição pode acontecer após a próxima paragem para os compromissos internacionais. Esta temporada, Odegaard fez duas assistências em sete jogos pela equipa pincipal dos gunners.
Quer isto dizer que o jogador vai falhar os encontros frente a Atlético Madrid e Slavia Praga para a Liga dos Campeões, assim como os duelos contra Fulham, Crystal Palace, Brighton, Burnley e Sunderland para as competições internas.
