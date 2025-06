O Arsenal oficializou, esta quarta-feira, a saída de 20 atletas, não apenas da equipa principal, mas também dos escalões de formação e do futebol feminino.

Destaque para os nomes de Raheem Sterling, Jorginho e Kieran Tierney, que estão agora livres para assinarem por outro clube. Além disso, os «gunners» informaram que os contratos de três atletas (Chloe Kelly, Thomas Partey e Michal Rosiak) terminam a 30 de junho e estão a ser discutidas possíveis renovações.

Por fim, o Arsenal referiu que quaisquer desenvolvimentos face a novos vínculos e outras mexidas no mercado de transferências serão comunicadas quando estiverem certas.

Confira as saídas na equipa do Arsenal:

Always a part of The Arsenal ❤️



We can now confirm which players will be leaving us at the end of the month 👇