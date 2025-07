Agora sim, é oficial. Kepa Arrizabalaga é reforço do Arsenal após colocar um ponto final na ligação de seis temporadas com o Chelsea.

Através das redes sociais e em comunicado, os «gunners» anunciaram a contratação do guarda-redes de 30 anos, que em 2018 se tornou o mais caro de sempre na sua posição. Após cinco anos a representar a equipa principal dos «blues», Kepa foi cedido por empréstimo ao Real Madrid (2023/24) e ao Bournemouth (2024/25) nas últimas duas épocas.

«Estou muito feliz por chegar ao Arsenal. A ambição do clube e o desejo de vencer quando falei com o Arteta faz com que estejamos perto de vencer. Espero que, juntos, possamos fazê-lo», afirmou.

Veja aqui o vídeo de apresentação de Kepa Arrizabalaga: