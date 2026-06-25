Inglaterra
Há 33 min
OFICIAL: Arsenal contrata Piero Hincapié em definitivo
Defesa equatoriano transfere-se por cerca de 52 milhões de euros para os gunners
DIM
Defesa equatoriano transfere-se por cerca de 52 milhões de euros para os gunners
DIM
Agora sim, é oficial. Piero Hincapié é jogador do Arsenal a título definitivo.
Através de um comunicado, os gunners confirmam a chegada do internacional equatoriano, que na última temporada esteve cedido por empréstimo do Bayer Leverkusen ao atual campeão inglês. O Arsenal aciona assim a cláusula de compra pelo jogador, avaliada em cerca de 52 milhões de euros.
Hincapié teve um papel importante na conquista do título para o Arsenal, tendo feito um total de um golo e duas assistências nos 39 jogos que realizou em 2025/26.
Hincapie's here to stay 🇪🇨— Arsenal (@Arsenal) June 25, 2026
The club is delighted to announce that Piero has signed a permanent deal at The Arsenal 👊
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