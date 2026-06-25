Agora sim, é oficial. Piero Hincapié é jogador do Arsenal a título definitivo.

Através de um comunicado, os gunners confirmam a chegada do internacional equatoriano, que na última temporada esteve cedido por empréstimo do Bayer Leverkusen ao atual campeão inglês. O Arsenal aciona assim a cláusula de compra pelo jogador, avaliada em cerca de 52 milhões de euros.

Hincapié teve um papel importante na conquista do título para o Arsenal, tendo feito um total de um golo e duas assistências nos 39 jogos que realizou em 2025/26.