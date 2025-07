Agora sim, é oficial. O Arsenal anunciou a contratação de Christian Norgaard.

Através das redes sociais e em comunicado, os «gunners» confirmaram a chegada do médio de 31 anos, que colocou um ponto final na ligação de seis temporadas com o Brentford. Sem especificar a duração do contrato, o Arsenal refere apenas que Norgaard vai utilizar o número 16 na camisola.

Ao todo, no Brentford, o dinamarquês fez 13 golos e 17 assistências em 196 jogos pela equipa principal. «Estamos muito felizes pela contratação do Christian. É um jogador internacional e com muita experiência na Liga Inglesa. Demonstra ter capacidade de liderança e um caráter muito importante para a nossa equipa», afirmou Mikel Arteta.

Veja aqui o vídeo de apresentação de Norgaard: