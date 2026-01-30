O Arsenal chegou a um pré-acordo com Max Dowman para garantir os serviços do jogador quando este se tornar «profissional», em dezembro, altura em que completa 17 anos.

Através de um comunicado, os gunners partilharam a informação com os adeptos, sendo que o jovem prodígio bateu diversos recordes na sua (ainda curta) carreira. Além de se ter tornado o segundo mais novo de sempre a estrear-se na Liga Inglesa, é o mais jovem na história a atuar na Liga dos Campeões, com apenas 15 anos.

Esta temporada já atuou por cinco vezes na equipa principal do Arsenal, tendo feito quatro golos pelos sub-19 e dois golos pelos sub-21 do atual líder da Liga Inglesa.