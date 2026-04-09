Vladimir Smicer deixou duras críticas a Viktor Gyökeres e afirmou mesmo que, com um avançado diferente, o Arsenal já poderia ter conquistado a Liga Inglesa.

Em declarações ao portal da casa de apostas BetVictor, o antigo internacional checo e jogador do Liverpool aponta Patrick Schick como uma solução melhor para os gunners, sobretudo pela capacidade de finalização que considera ser superior à do sueco.

«Patrick Schick é um avançado clássico. Dentro da área é muito inteligente e consegue finalizar de qualquer ângulo. Tem um pé esquerdo realmente bom, mas infelizmente sofreu muito com as lesões musculares. Se o Schick tivesse ido para o Arsenal em vez do Gyökeres, já podiam ter conquistado a Liga Inglesa», confessa.

«Com as mesmas oportunidades, o Schick tinha marcado muito mais golos. Tenho a certeza de que é um finalizador muito melhor, gostava de o ver jogar na Liga Inglesa», acrescenta.

Recorde-se que Schick está na sexta temporada ao serviço do Leverkusen, com 16 golos na presente época. Por outro lado, Gyökeres soma 17 remates certeiros nos 44 jogos que realizou pelo Arsenal em 2025/26.