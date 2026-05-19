Agora sim, está confirmada a conquista da Liga Inglesa por parte do Arsenal.

Os gunners fizeram o que lhes competia e bateram o Burnley por 1-0, esta segunda-feira, e beneficiaram de mais um empate do Manchester City para se sagrarem campeões «no sofá». Ora, esta notícia foi recebida com natural euforia por parte dos adeptos, que saíram à rua para festejar um título que escapava ao clube desde 2003/04, na mítica época dos «Invencíveis» de Arsène Wenger.

Dentro e fora dos pubs, nas estradas e (claro) junto ao Emirates, milhares de pessoas festejaram a conquista da 14.ª Liga Inglesa na história do Arsenal:

Assista a alguns vídeos da festa do Arsenal:

Através das redes sociais, o Arsenal partilhou um vídeo que tem o próprio Arsène Wenger como protagonista, já que começa com uma mensagem simples e clara do técnico francês: «Conseguiram. Campeões seguem em frente, quando outros param. Este é o vosso tempo. Agora aproveitem e desfrutem de cada momento».

Veja aqui o vídeo partilhado pelo Arsenal: