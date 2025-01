O Arsenal empatou a dois golos na receção ao Aston Villa e pode ser «apanhado» pelo Nottingham Forest ainda esta jornada, na segunda posição do campeonato.

À procura de manter a distância de quatro pontos para o Liverpool (reds têm menos um jogo), a formação londrina dominou toda a primeira parte e com alguma naturalidade colocou-se em vantagem.

Depois de um lance bem construído por Trossard, a bola chegou aos pés de Martinelli que atirou para o fundo da baliza. Ora, a verdade é que o segundo tempo arrancou com o segundo dos comandados de Arteta e novamente com o belga na jogada.

Após passar por um adversário, Trossard cruzou para o coração da área e Kai Havertz rematou para o 2-0, beneficiando de um desvio no guarda-redes, antes da bola beijar as redes adversárias.

Ainda assim, o Aston Villa conseguiu reagir ao golo sofrido e cinco minutos depois, Tielemans assinou um golo espetacular. Na sequência de um cruzamento para o interior da área, o internacional belga saltou em «peixinho» e cabeceou para o 2-1.

Melhor do que um, só mesmo dois golos e com outros protagonistas a emergirem. Depois de ter marcado o único golo dos «villains» no triunfo sobre o Everton, Watkins agradeceu a assistência de Cash e restabeleceu a igualdade no marcador, levando à loucura os adeptos no Emirates Stadium.

Com este empate, o Arsenal vê o Liverpool distanciar-se na liderança do campeonato e pode agora ser «apanhado» pelo Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo, caso vença o Southampton.