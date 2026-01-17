VÍDEO: Arsenal cede empate e não aproveita desaire do Man. City
Nulo no reduto do Nottingham Forest deixa londrinos com sete pontos de vantagem para os rivais mais diretos
O Arsenal seguiu o «exemplo» dos mais diretos rivais e não conseguiu regressar às vitórias para a Liga Inglesa, acabando por não ir além de um nulo na deslocação ao reduto do Nottingham Forest.
Num primeiro tempo sem quaisquer remates enquadrados com as balizas, o Arsenal manteve sempre o controlo da posse de bola e foi impedindo quaisquer investidas dos comandados de Sean Dyche. O resultado manteve-se sem alterações até ao intervalo e no segundo tempo os gunners adotaram uma postura mais ofensiva.
Entre os postes, Matz Sels evitou de todas as formas o golo do Arsenal, sendo que a intervenção ao cabeceamento de Saka é a mais impressionante, sobretudo pela forma como se esticou para ir buscar a bola. Arteta fez cinco alterações em busca de um golo que não surgiu e a equipa somou o segundo empate consecutivo.
Assista aqui ao momento com Sels:
Na liderança isolada da Liga Inglesa, o Arsenal soma 50 pontos e tem sete de vantagem para o Manchester City, que perdeu no dérbi com o United, e para o Aston Villa, ainda que os viilains tenham de ir a jogo na 22.ª jornada.