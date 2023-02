O Arsenal consolidou esta tarde a liderança da Premier League, ao vencer no terreno do Leicester (1-0), num jogo a contar para a 25.ª jornada da competição.

Fábio Vieira não saiu do banco e foi de lá que viu Leandro Trossard fazer o primeiro golo do encontro aos 26 minutos, num remate sensacional ao ângulo da baliza de Ward. No entanto, após recurso ao VAR, o lance foi anulado devido a uma falta segundos antes cometida por Ben White sobre o guardião dos foxes.

Trossard, no entanto, estava disposto a ficar na história do encontro e ficou mesmo: aos 46 minutos, o internacional belga assistiu de forma magistral Gabriel Martinelli e o extremo brasileiro marcou o 1-0.

Com este resultado, os gunners chegam aos 57 pontos e têm agora cinco de vantagem sobre o Manchester City, segundo classificado.

15 minutos chegam para o West Ham golear

Em Londres, 15 minutos de alto nível bastaram para o West Ham golear na receção ao Nottingham Forest, por 4-0. Os hammers deixam assim a zona de despromoção.

Depois de uma primeira parte sem golos, Danny Ings abriu o marcador aos 70 minutos e bisou logo a seguir, aos 72. Declan Rice fez o terceiro aos 78 minutos, Michail Antonio fechou o resultado a cinco minutos dos 90.

O Leeds também abandonou os lugares de descida com um triunfo por 1-0 na receção ao Southampton: Junior Firpo, aos 77 minutos, decidiu a partida.

Em Liverpool, o Everton, com Ruben Vinagre, foi derrotado na receção ao Aston Villa (2-0), que deixou assim para trás um registo de três derrotas consecutivas.

Ollie Watkins (63m) e Buendía (81m) foram os autores dos golos.