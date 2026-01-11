O Arsenal goleou (4-1) o Portsmouth e avançou para a quarta ronda da FA Cup. Os «gunners» marcaram os quatro golos na sequência de canto. Viktor Gyökeres, ex-Sporting, foi suplente não utilizado.

O Portsmouth, do segundo escalão inglês, até começou a vencer com o golo madrugador de Colby Bishop (3m). O Arsenal restabeleceu o empate pouco depois depois, como o auto-golo de Andre Dozzell (8m) na sequência de um canto.

A equipa de Arteta operou a reviravolta no marcador ainda no primeiro tempo. O brasileiro Martinelli desviou para golo na sequência de um canto. Ainda na primeira parte, Madueke desperdiçou uma grande penalidade (43m).

Na segunda parte, Martinelli completou o hat-trick, novamente através de pontapés de canto (51m e 72m).

Com este triunfo (4-1), o Arsenal segue em frente na Taça de Inglaterra. Já o Portsmouth despede-se desta edição da competição.