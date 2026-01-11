VÍDEO: Arsenal goleia com quatro golos de canto e avança na Taça de Inglaterra
Gabriel Martinelli brilhou com um hat-trick frente ao Portsmouth
O Arsenal goleou (4-1) o Portsmouth e avançou para a quarta ronda da FA Cup. Os «gunners» marcaram os quatro golos na sequência de canto. Viktor Gyökeres, ex-Sporting, foi suplente não utilizado.
O Portsmouth, do segundo escalão inglês, até começou a vencer com o golo madrugador de Colby Bishop (3m). O Arsenal restabeleceu o empate pouco depois depois, como o auto-golo de Andre Dozzell (8m) na sequência de um canto.
A equipa de Arteta operou a reviravolta no marcador ainda no primeiro tempo. O brasileiro Martinelli desviou para golo na sequência de um canto. Ainda na primeira parte, Madueke desperdiçou uma grande penalidade (43m).
Canto à Arsenal não dá hipótese
Dois cantos deram dois golos e reviravolta no marcador para os gunners!
Na segunda parte, Martinelli completou o hat-trick, novamente através de pontapés de canto (51m e 72m).
Não vimos já este golo hoje? 😏
Hattrick de Martinelli e 1-4 para o Arsenal em mais um golo de canto!
— sport tv (@sporttvportugal) January 11, 2026
Com este triunfo (4-1), o Arsenal segue em frente na Taça de Inglaterra. Já o Portsmouth despede-se desta edição da competição.