Muito suor e uma reviravolta sensacional marcaram o empate a dois golos entre Sunderland e Arsenal, no encontro deste sábado, a contar para a 11.ª jornada da Liga.

Sem Viktor Gyökeres nas opções, devido a lesão, os comandados de Mikel Arteta estiveram quase sempre por cima do encontro, ainda que tenham chegado ao intervalo em desvantagem. À passagem da meia hora de jogo, Mukiele assistiu Ballard para o primeiro do encontro e esta vantagem mínima manteve-se até ao regresso dos jogadores aos balneários.

Já no segundo tempo, os gunners apresentaram maior eficácia e após uma recuperação em zona subida do terreno, Bukayo Saka recebeu a bola de Merino e bem ao seu estilo atirou em arco para o fundo da baliza.

Melhor só mesmo o que acabou por acontecer aos 74 minutos. Uma autêntica obra de arte de Trossard, que teve tempo e espaço para rematar à baliza de Roefs e o resto é poesia. O guarda-redes nada conseguiu fazer para evitar o 2-1 do Arsenal e a consequente cambalhota no marcador.

A verdade é que tudo apontava para mais um triunfo da formação londrina, mas Brian Brobbey encarregou-se de estragar os planos para o líder isolado da Liga Inglesa. Alguma passividade dentro da área do Arsenal permitiu ao ex-Ajax antecipar-se a Raya e enviar de forma acrobática o esférico para o fundo da baliza.

Assim sendo, o Arsenal perde pontos para o campeonato pela primeira vez desde o empate a um golo na receção ao Manchester City (21 de setembro) e mantém a liderança da prova com 26 pontos, mais sete do que os citizens, que ainda têm de jogar nesta jornada.

O Sunderland é terceiro classificado, com os mesmos 19 pontos da equipa de Ruben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva.