VÍDEO: Arsenal vence Burnley e está a um passo de conquistar a Premier League
Golo de Kai Havertz chegou para fazer a festa no Emirates
Festa em Londres! O Arsenal está cada vez mais perto da conquista da Premier League!
Os «Gunners» venceram na noite desta segunda-feira o Burnley, por 1-0, em jogo da 37.ª jornada, e estão prestes a soltar os fogos pela conquista do título.
Tinha de ser de canto, claro está! Um golo de Kai Havertz, aos 37 minutos de jogo, assistido por Saka, foi suficiente para fazer eclodir a explosão de alegria no Estádio Emirates, num duelo em que o português Florentino foi titular e saiu aos 78 minutos na equipa do Burnley.
Havertz abre o marcador 🔥
🏴 @premierleague | @Arsenal 1 x 0 @BurnleyOfficial
— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) May 18, 2026
Antes do golo, a equipa treinada por Mikel Arteta já tinha estado perto do golo, mas o remate de Leandro Trossard, aos 15 minutos, levou a bola a bater no poste. Ainda com o nulo no marcador, o Arsenal ficou a pedir penálti sobre Bukayo Saka, por possível falta de Lucas Pires (35m), mas o árbitro mandou seguir. Pouco depois, aconteceu o golo.
Já na segunda parte, que não teve golos, o encontro ficou marcado por um lance que já está a gerar discórdia em Inglaterra, com uma falta de Kai Havertz sobre Lesley Ugochukwu. O alemão, autor do golo, viu cartão amarelo e escapou a vermelho, num lance que ainda passou por análise do VAR.
Com este resultado, o Arsenal soma 82 pontos, mais cinco do que o Manchester City, que tem menos um jogo e tem vantagem no confronto direto.
Na última jornada, a equipa de Mikel Arteta joga um dérbi em casa do Crystal Palace. Mas o Arsenal até pode festejar antes, caso o Manchester City não vença nesta terça-feira na visita ao Bournemouth.