Aí está a segunda surpresa da jornada, em Inglaterra, com a derrota caseira do Arsenal por 2-0, diante do Aston Villa.

Numa altura em que a luta pelo título está verdadeiramente ao rubro, a primeira parte foi praticamente dominada pelos «gunners», que tiveram algumas oportunidades para marcar.

Ainda assim, o Aston Villa, das poucas vezes que chegou à baliza adversária criou perigo. Primeiro foi Ollie Watkins a enviar a bola ao poste e pouco há no segundo tempo foi a vez de Tielemans rematar em arco, com a bola a bater na trave e no poste, antes de ser aliviada pela defesa.

Só que a verdade é que o escândalo no Emirates estava guardado para os minutos finais do encontro. O nulo ao intervalo deu alguma esperança aos comandados de Unai Emery, que acabaram por inaugurar o marcador aos 84 minutos, através de Leon Bailey.

Um balde de água fria caiu assim na cabeça dos comandados de Mikel Arteta, mas pior só mesmo o que aconteceu três minutos depois. Classe pura de Ollie Watkins, que no frente a frente com Rayá, picou a bola sobre o guarda-redes e confirmou o 2-0 para os «villains».

Este resultado deixa o Arsenal no segundo lugar, com 71 pontos, os mesmos do Liverpool e dois a menos que o agora líder da Liga Inglesa, Manchester City.

.(VÍDEOS: ELEVEN NA DAZN).