Houve dérbi de Londres para fechar o domingo de Premier League. Na receção líder ao Arsenal, e reduzido desde os 38 minutos, o Chelsea conseguiu ainda empatar (1-1).

A história do jogo ficou marcada pela expulsão de Caicedo ainda antes do intervalo (38m). No entanto, dispondo de vantagem numérica, o Arsenal não conseguiu aproveitar antes do intervalo.

No segundo tempo, foi até o Chelsea quem inaugurou o marcador. Na sequência de um canto, Chalobah finalizou no primeiro poste para abrir as contas do jogo (48m).

A resposta dos visitantes surgiria cerca de dez minutos depois. Mikel Merino, ponta-de-lança improvisado, saltou mais alto e restabeleceu de cabeça o empate na partida. Até final, o resultado não sofreu mais alterações.

Com este resultado (1-1), o Arsenal mantém-se líder com 30 pontos - a cinco do segundo, Manchester City. Aliado a isso, a equipa de Mikel Arteta não perde há 17 jogos consecutivos em todas as competições. A última derrota foi com o Liverpool em agosto.

O Chelsea, por sua vez, é terceiro com 24 pontos.

Confira os jogos e classificação da Premier League.