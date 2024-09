O Arsenal foi a casa do Tottenham vencer por 1-0, num dérbi londrino sempre «quentinho» e com alguma confusão à mistura, sobretudo no primeiro tempo.

Com sete amarelos mostrados nos primeiros 45 minutos, uma entrada feia de Timber sobre Porro gerou um momento de tensão entre os jogadores das duas equipas, com o central neerlandês a envolver-se numa discussão acesa com Vicario.

Quanto ao resultado, o nulo manteve-se até ao intervalo e só no segundo tempo é que acabou por sofrer alterações. Na sequência de um pontapé de canto batido por Bukayo Saka, a bola viajou até ao coração da área onde surgiu o cabeceamento perfeito de Gabriel Magalhães, sem qualquer hipótese para o guardião do Tottenham.

Até final, destaque apenas para a estreia de Raheem Sterling com a camisola dos «gunners», sendo que com este triunfo, o Arsenal sobe à segunda posição do campeonato, com 10 pontos, menos dois do que o líder, Manchester City. Quanto ao Tottenham, está mais abaixo, no 13.º lugar e com apenas quatro pontos, já longe dos lugares cimeiros da tabela classificativa.

Veja aqui o golo apontado por Gabriel Magalhães: