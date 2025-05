Uma semana após ter visto o Liverpool sagrar-se campeão inglês, o Arsenal recebeu o Bournemouth e perdeu por 2-1, muito por culpa de Evanilson.

Ainda assim, os «gunners» entraram melhor no encontro e ao intervalo já venciam por 1-0, graças ao golo de Declan Rice (34 minutos). Já no segundo tempo, o Bournemouth conseguiu dar a volta ao marcador e aos 67 minutos foi o jovem Huijsen a colocar a bola no fundo da baliza.

Pouco depois, os visitantes confirmaram mesmo a cambalhota e através de um jogador bem conhecido do futebol português. Na sequência de um pontapé de canto, a bola viajou até ao segundo poste onde surgiu o desvio certeiro de Evanilson. O lance ainda foi revisto pelo VAR, que não encontrou qualquer irregularidade.

Este desaire deixa o Arsenal com apenas três pontos de vantagem para o Manchester City, que vem de uma série de quatro vitórias consecutivas. Já o Bournemouth é oitavo classificado e está a sete pontos do primeiro lugar de acesso às competições europeias.