O Arsenal venceu o Bournemouth no primeiro teste de pré-época, após o desempate por grandes penalidades.

Nos Estados Unidos (Califórnia), os «gunners» alinharam com Fábio Vieira no onze inicial e o português esteve em claro destaque no primeiro tempo. Um excelente trabalho de Reiss Nelson no corredor esquerdo levou a bola até ao coração da área, onde o português acabou por finalizar de primeira e para o fundo da baliza.

Veja aqui o golo apontado por Fábio Vieira:

Já na segunda parte, o Bournemouth acabou por conseguir restabelecer a igualdade no marcador, com Antoine Semenyo a forçar o desempate por grandes penalidades.

Aí acabou por ser mais forte a turma orientada por Mikel Arteta, que apesar do penálti falhado de Leandro Trossard, viu o adversário desperdiçar duas ocasiões da marca dos onze metros. Na conversão decisiva, Kiwior não desperdiçou e confirmou a primeira vitória de 2024/25 para o Arsenal.