O Arsenal regressou às vitórias na Premier League. Depois da derrota frente ao Manchester United, os «gunners» venceram (4-0) no reduto do Leeds United. Viktor Gyökeres, ex-Sporitng, fez o gosto ao pé, marcando pelo segundo jogo consecutivo.

Martin Zubimendi, médio espanhol fez o primeiro de cabeça na passagem do minuto 27. Ainda no primeiro tempo, a formação londrina dilatou a vantagem com o auto-golo de Karl Darlow (38m).

Na segunda parte foi o ex-Sporting quem deu continuidade. Gyökeres surgiu na área para finalizar a um excelente passe de Martinelli (69m). O sueco sobe na lista de melhor marcador do Arsenal, com 11 tentos certeiros – seis na Premier League.

Já perto do fim, Gabriel Jesus, que entrou para o lugar do ex-Sporitng, fechou as contas do jogo (86m).

Com esta goleada (4-0), o Arsenal segue como líder isolado, com 53 pontos. O Leeds United, por sua vez, é 16.º com 26 pontos.

Já os Wolves voltaram a perder para a Liga. Na receção ao Bournemouth, a equipa dos portugueses saiu derrotada (2-0). José Sá e Rodrigo Gomes alinharam de início. Do lado dos «cherries», Evanilson, ex-FC Porto, foi também titular.

Eli Junior Kroupi, avançado de 19 anos, fez o golo que valeu os três pontos (33m). Alex Scott fechou as contas do jogo (90+1m). Com esta derrota, o Wolverhampton mantém-se na 20.ª e última posição com oito pontos. O Bournemouth, por sua vez, é 12.º com 33 pontos.

No outro jogo da tarde, o Brighton empatou com o Everton (1-1). Beto, ex-Portimonense, marcou em tempo de compensação para dar o ponto à equipa de Liverpool.

Pascal Gross, médio alemão, fez o primeiro da partida para lá da hora de jogo (73m). Até que Beto, já em tempo de compensação, voltou a colocar tudo igual (90+7m).

Com este resultado (1-1), Brighton é 13.º com 31 pontos. O Everton, por sua vez, está no oitavo lugar com 34 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Premier League.