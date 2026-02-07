Após um período de alguma incerteza em termos de resultados, o Arsenal parece ter voltado a encontrar o caminho das vitórias e somou a segunda consecutiva, desta feita contra o Sunderland (3-0).

Frente à equipa que já chegou a ser «sensação» na Liga Inglesa, os comandados de Mikel Arteta tiveram pela frente um osso duro de roer no primeiro tempo, pelo que o primeiro golo chegou apenas em cima do intervalo. À entrada da área, Zubimendi tirou as medidas à baliza de Roefs e rematou de primeira, com a bola a bater no poste antes de entrar na baliza.

Uma vantagem mínima que se manteve até ao apito do árbitro e que deu algum conforto aos gunners para o segundo tempo. Certo é que regressaram dos balneários com maior vontade de controlar o encontro e o técnico espanhol foi ao banco descobrir o homem do momento.

Suplente pela primeira vez nos últimos três jogos, Viktor Gyökeres vinha numa sequência de jogos a marcar e procurava aumentá-la. Cinco minutos depois da substituição, o sueco recebeu a bola de Havertz e atirou para o fundo da baliza, ampliando a vantagem para 2-0.

Este lance serviu de aperitivo para o que acabou por acontecer já em período de compensação, com mais um para a conta pessoal do ex-Sporting. Na sequência de um contra-ataque, Martinelli não foi egoísta e serviu Gyökeres para o 3-0 e o avançado respondeu... com a máscara. Seis golos e duas assistências nos últimos oito jogos para o camisola 14 dos londrinos.

Assim sendo, o Arsenal soma 56 pontos e amplia (à condição) a vantagem para o Manchester City de seis para nove pontos, sendo que os citizens medem forças com o Liverpool, este domingo, precisamente em Anfield.