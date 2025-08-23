Inglaterra
VÍDEO: Gyökeres tem novo festejo e com destinatário
Avançado ex-Sporting tem sido motivo de piadas nas redes sociais por estar sempre a pentear o cabelo
Viktor Gyökeres foi vítima de piadas nas redes sociais, depois da fraca exibição na primeira jornada da Premier League, frente ao Manchester United.
Durante a partida no terreno de Ruben Amorim, o avançado sueco foi muitas vezes apanhado a mexer no cabelo, num encontro em que pouco ou nada fez a nível ofensivo.
Ora, neste sábado, após marcar o quinto golo do Arsenal na vitória por 5-0 contra o Leeds, Gyökeres festejou desta maneira:
