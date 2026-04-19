VÍDEO: Haaland resolve e Arsenal fica com liderança à mercê de Guardiola
Citizens vencem por 2-1 no jogo grande da jornada em Inglaterra e reduzem a diferença para três pontos face ao líder (com um jogo a menos)
Está ao rubro a luta pela Liga Inglesa e o Arsenal não conseguiu aplicar o prego final nas aspirações do Manchester City, que venceu por 2-1 no encontro deste domingo, a contar para a 33.ª jornada.
Bernardo Silva e Matheus Nunes foram titulares nos citizens, que entraram a todo o gás no «jogo do título» e chegaram com alguma naturalidade ao 1-0. Após receber a bola dentro da área, Cherki fez o que quis de dois adversários e atirou rasteiro para o fundo da baliza.
Só que este momento acabou por não servir de muito para a festa dos adeptos da casa, que viram Donnarumma borrar a pintura dois minutos depois. Pressionado sobre Kai Havertz, o guarda-redes tremeu no momento decisivo e permitiu ao avançado alemão desviá-la para o fundo da baliza.
O empate a um golo manteve-se até ao intervalo e Arteta mudou uma das peças ao intervalo, com a entrada de Martinelli para o lugar de Madueke.
Nota para o arranque de segundo tempo frenético, com Haaland a enviar a bola ao poste da baliza de Raya e, do outro lado, Eze a copiar o gesto, no que seria um golaço de fora da área. As ameaças resultaram em golo aos 65 minutos, quando Haaland teve uma bola à disposição dentro da área e não vacilou.
Nota para um conflito entre Haaland e Gabriel Magalhães, que obrigou à intervenção do árbitro e terminou com um cartão amarelo para cada um dos jogadores. Até final, o Arsenal ainda tentou o tudo por tudo para chegar ao golo do empate, mas sem sucesso.
Quer isto dizer que o Arsenal tem agora três pontos de avanço para o Man. City, sendo que os citizens têm um jogo para jogar e podem igualar o número de pontos dos londrinos. Recorde-se que o primeiro critério de desempate na Liga Inglesa é a diferença entre golos marcados e sofridos, favorável aos gunners neste momento (37 para o Arsenal e 36 para o Man. City).