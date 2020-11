Na impossibilidade de entrar em campo de mãos dadas com crianças, por força das restrições impostas pela pandemia de covid-19, o Leeds encontrou uma forma original de concretizar um desejo de um adepto especial, no jogo com o Arsenal.

Elliot Metcalfe, de apenas 13 anos, está a lutar contra um cancro, mas entrou em campo com a equipa do coração, ainda que de forma virtual: através de uma vídeochamada realizada através de um tablet que Liam Cooper, capitão do Leeds, levou para o relvado.

Ora veja: