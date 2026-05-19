O clima de euforia criou-se na academia do Arsenal, onde os jogadores e restante staff da equipa principal assistiram ao jogo entre Bournemouth e Manchester City, que terminou com um empate (1-1).

Após o apito final do árbitro, instalou-se a loucura entre os presentes, que não esconderam a felicidade após confirmarem a conquista da 14.ª Liga Inglesa da história, a primeira desde 2003/04.

Assista aqui à festa dos jogadores do Arsenal: